Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, reduce da un ottimo Mondiale con l'Uruguay, rivela un retroscena su Cristiano Ronaldo, prima del suo trasferimento in bianconero, nel corso della sfida contro il Portogallo. Queste le sue parole a Tyc Sports: "Cristiano mi ha salutato chiamandomi per nome, sono rimasto sorpreso di come lo sapesse. In quei giorni si parlava del suo possibile passaggio alla Juve ma non c'era ancora nulla di definito né gli ho chiesto altro. Mi ha colpito molto in quel momento anche fuori dal campo, come persona. E' un giocatore fortissimo, sono contento per il suo arrivo, anche se mi costerà un cambio di posto all'interno dello spogliatoio".