Alex Sandro è stata l'arma nelle mani di Massimiliano Allegri per far fuori Leonardo Bonucci. L'allenatore della Juventus aveva già deciso di far fuori il difensore italiano nel corso della passata stagione e, oltre a relegarlo spesso e volentieri in panchina, gli ha preferito quasi sempre Alex Sandro nel ruolo di braccetto di sinistra del terzetto difensivo. Una mossa che ha anche fatto scattare il rinnovo automatico di contratto che pesa sui conti del club e che, riporta Sportitalia, allontana ancora di più l'ormai ex-capitano dai bianconeri.