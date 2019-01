hanno molto in comune. Il ruolo, prima di tutto: entrambi terzini di piede destro in grado di agire anche sulla corsia sinistra, duttilità sempre apprezzata dagli allenatori. Le origini rossonere: tutti e due sono prodotti del vivaio del Milan. Poi, la nazionalità e la nazionale: la prima volta insieme in azzurro a Londra, il 31 maggio 2014 in amichevole contro l’Irlanda. Infine, la maglia della: già una realtà per De Sciglio, un futuro sempre più probabile per Darmian.