Carlo Nicolini, vice ds dello Shakhtar Donetsk, ha svelato un retroscena su David Neres, attaccante passato al Benfica nella scorsa estate. Ha dichiarato: "La situazione Neres è stata sottovalutata da tutti gli addetti ai lavori. C'erano tanti club interessati, come la Juventus, ed è stato un errore non affondare a quelle cifre. Stiamo parlando di un giocatore di livello che si è trasferito al Benfica per una cifra attorno ai 15/18 milioni, lui che all'Ajax se la giocava con Antony che è stato venduto per 100mln allo United. Le prestazioni - chiosa a TuttoJuve - lo stanno dimostrando, la Juve lo ha visto molto bene dal vivo".