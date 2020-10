. Molto più che alla fine, quando il ds Fabio Paratici si è concentrato sull'attacco e sugli esterni offensivi considerando il solo Emerson come opzione per la corsia mancina. Questo perchécon la Juve come con tutti gli altri club che si sono attivati per il laterale mancino che oggi è convocato anche dalla Germania, oltre che stella del 3-5-2 di Gasperini.La replica della Dea a chi ha sondato il terreno come la Juve è stata chiara:per Gosens, ecco perché per meno di 40 milioni non si sarebbe seduta a un tavolo con nessun club ritenendo Robin uno dei migliori esterni in circolazione. Tra le perplessità nel vederlo in una difesa a quattro e il prezzo molto alto,, una storia di giugno e inizio luglio quando poi la dirigenza bianconera ha spostato il mirino su altri obiettivi.