Altra anticipazione di Report che nell'inchiesta che andrà in onda questa sera si concentra sul mondo del calcio e in particolare anche sul caso, e la gestione della Pandemia che ha portato all'inchiesta Prisma della Procura della Repubblica di Torino.e lasono al centro dell'anticipazione che svela come in realtà CR7 non abbia mai firmato quell'accordo perché contrario alla rinuncia di quei circa 20 milioni.Un testimone, molto vicino all'asso portoghese e rimasto anonimo ha infatti confermato che:Nel servizio prende parola anche l'ex dg: "La Juve non poteva farlo perché quotata in borsa, ma che lo facessero tutti non c'è dubbio".