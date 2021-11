Una doppia richiesta rimasta inesaudita a fine agosto e che ora puntualmente si sta ripresentando.perché parte daquando il mercato estivo stava vivendo la sua fase più importante e che, tuttavia, allora rimase inevasa per le note difficoltà del club bianconero.Mancavano circa tre settimane alla fine del mercato e in uno degli incontri operativi tenutosi alla Continassa in cui erano presenti siache il direttore dell'area sport, l'allenatore bianconero sottolineò la sensazione che in rosa(per cui la Juventus stava ancora trattando)In attacco alla fine arrivò Moise Kean, ma a centrocampo la Juventus non riuscì a chiudere il colpo PjanicUna richiesta che è tornata prepotentemente in augee in vista di cui la Juventus si sta muovendo rispettando un copione ben definito.che restano in cima alla lista dei candidati e sui cui si cercherà di lavorare all'esborso più basso.Dusan Vlahovic. Ai 75 milioni chiesti da Commisso la Juve non può arrivare e, se il serbo rimarrà sul mercato, la Juve ci riproverà a fine stagione.come ad esempiodel Pisa,del Sassuolo,del River Plate e sullo sfondo quel Maurola cui situazione (sentimentale e col PSG) continua ad essere tenuta in considerazione ma solo a costi praticamente nulli.