A due giorni dalla sfida contro il Bologna, la Juventus è scesa in campo al Training Center della Continassa per l'allenamento odierno. Questo il recap ufficiale del club, tramite un comunicato:



"Prosegue la preparazione della Juventus in vista della partita di campionato di domenica pomeriggio (ore 15) al “Dall’Ara” contro il Bologna.



Il gruppo si è ritrovato questa mattina, sotto il sole del JTC, e dopo una intensa fase atletica ha focalizzato l’attenzione sulla tecnica (in particolare combinazioni e conclusioni in porta) e sulla tattica.



Domani è giornata di vigilia, e come di consueto oltre alla rifinitura è in programma la conferenza stampa di Mister Allegri. Appuntamento alle 12 nella Sala Conferenze Stampa dell’Allianz Stadium, in diretta streaming su Juventus Tv e testuale su Twitter".