La Juventus è scesa in campo questa mattina per il consueto allenamento al Training Center della Continassa, a due giorni dal lunch match delle ore 12.30 di domenica contro il Genoa. Questo il recap, in un comunicato sul sito ufficiale bianconero:



"Si avvicina la sfida di campionato contro il Genoa, che i bianconeri disputeranno domenica all’ora di pranzo (12.30). In vista del 'Lunch Game' il gruppo si è ritrovato questa mattina al JTC, per una seduta di lavoro sul campo, con la palla, focalizzata su possessi e partitine 'a tema'. Proprio al termine dell’allenamento, la squadra ha conosciuto la sua avversaria in Champions League.Tornando alla sfida di campionato: domani vigilia, rifinitura, partenza per Genova, preceduta dalla conferenza stampa di Allegri, in programma alle 14.15 nella Sala Stampa dell’Allianz Stadium. Come sempre, conferenza Live su Juventus Tv e testuale su Twitter".