La Juventus ha vissuto questa mattina il penultimo allenamento dell'anno al Training Center della Continassa. Il riassunto di quanto accaduto, con focus particolare su Federico Bernardeschi, è arrivato tramite un comunicato sul sito ufficiale bianconero:



"Penultimo allenamento del 2018 questa mattina al JTC. La Juventus, rientrata dalla trasferta di Bergamo, ha ricominciato a lavorare, per preparare la gara di sabato alle 12.30, contro la Sampdoria all’Allianz Stadium.



Seduta di scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri, mentre il resto del gruppo (con cui ha ripreso parzialmente a lavorare Federico Bernardeschi) è sceso in campo per un allenamento con la palla, focalizzato su possesso, gestione degli spazi, lanci e concluso con una sessione di tiri in porta.



Domani è dunque vigilia di campionato: alle 15.30 Mister Allegri incontrerà i giornalisti nella Sala Conferenze Stampa dell’Allianz Stadium, per la conferenza stampa pre gara, in diretta come sempre su Juventus Tv".