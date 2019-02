Il sito ufficiale della Juventus ha raccontato un precedente importante vissuto in casa del Napoli, che risale alla scorsa stagione:



"1 dicembre 2017.



La Juve affronta il Napoli al San Paolo, con un solo risultato a disposizione: i partenopei sono infatti 4 punti avanti ai bianconeri, e se vincessero si allontanerebbero troppo. Come racconta il nostro Match Report di quella serata, la Juve ci mette solo 4 minuti a rompere il ghiaccio: «…Che Higuain possa essere il protagonista del match si intuisce dopo quattro minuti, quando costringe Reina al primo intervento dopo una combinazione con Douglas Costa»…



Al minuto 13 l'episodio decisivo: Douglas Costa recupera al limite della propria area, parte in velocità e mette in movimento centralmente Dybala che conduce il contropiede a testa alta, vede Higuain sulla destra, e lo libera in area. E con il Pipita in quella posizione, la sentenza è scritta.



Il Napoli reagisce, ha più di un'ora a disposizione per recuperare e ribaltare il risultato, ma i bianconeri sono bravissimi a non scomporsi, a serrare le fila e tenere un punteggio che, a conti fatti, sarà determinante per la continuazione del campionato.



E' l'ultima gara giocata finora al San Paolo".