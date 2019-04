Roberto Anzolin nasce a Valdagno, in provincia di Vicenza, il 18 aprile del 1938. Cresciuto come portiere nelle giovanili del Marzotto Valdagno, si trasferisce nel 1959 al Palermo e di lì, un paio d'anni più tardi, alla Juventus. In bianconero resta per ben nove stagioni da grande protagonista, collezionando 310 presenze tra tutte le competizioni, con 263 gol subiti e ben 140 clean sheet. A Torino vince uno scudetto nel 1966/67 e una Coppa Italia nel 1964/65, oltre alla Coppa delle Alpi del 1963, prima di trasferirsi all'Atalanta. Chiuderà la carriera tra Vicenza, Monza, Riccione, Casale e Valdagno. Muore il 6 ottobre del 2017, a 79 anni, lasciando un ricordo indelebile nella storia del club bianconero.