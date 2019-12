Giorgio Chiellini sta tornando. C'era già in Arabia Saudita, nei panni del capitano non giocatore. Per ritrovarlo in campo bisognerà aspettare febbraio, a seconda della solidità delle sue condizioni cambierà qualcosa anche in organico. Con ogni probabilità in ogni caso tornerà in lista Champions, questo è il primo fatto. Gli lascerà il posto Daniele Rugani. Che ora spinge nuovamente per lasciare la base, per quanto in casa Juve si vorrà prima avere la certezza di poter contare anche su Chiellini nella seconda parte di stagione. Ultimamente anche Merih Demiral ha trovato la ribalta, scalzando momentaneamente dai titolari Matthijs de Ligt. Spazzando via ogni ultimo dubbio su chi potrebbe lasciare la base già a gennaio: se sul fronte Chiellini dovesse esserci massima serenità, sarà Rugani.



L'OFFERTA – Pesa il doppio nel monte ingaggi di Demiral (3,5 milioni contro 1,8), genererebbe la stessa plusvalenza anche costando la metà. E la Juve oggi è pronta a lasciarlo partire per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni, aprendo anche al prestito con opzione di riscatto entro il 30 giugno. Condizioni che stanno riattivando le sirene della Premier sul difensore centrale, a meno di un passo dallo Zenit San Pietroburgo lo scorso agosto prima che l'infortunio di Chiellini bloccasse tutto. In particolar modo c'è il Leicester a essersi fatto sotto: pronta un'offerta da 20 milioni alla Juve e un contratto da 4 milioni netti a stagione per il giocatore. Può essere la volta buona?