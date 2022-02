Lapuò ancora sognare lo scudetto? La risposta, nonostantestia giocando a nascondino con le rivali, è inevitabilmente sì anche perchè lo stesso allenatore bianconero sta lentamente, ma inesorabilmente abbassando la quota scudetto passata da "Servono 85 punti e per noi sono impossibili", a "Ne servono 84 e noi al massimo arriviamo a 83". Il momento no di Inter e Milan, certifica che i sogni sono tutt'altro che messi nel cassetto e fa ancor più crescere il rimpianto perPrendendo infatti in considerazione le gare che vanno dalla quinta giornata alla 28esima appena conclusasi,Solo, vincendo il recupero con il Bologna, sarebbe alla pari, mentre ilsi ferma a -1 dai bianconeri e addirittura ila -3. Sostanzialmente i numeri certificano che oggi il gap che separa la Juventus dalla vetta è tutto da ricercare in quell'inizio di annata disastroso., ma indietro di condizione e difficilmente gestibile dallo stesso Allegri (panchina nel pari con l'Udinese e non convocato nella sconfitta con l'Empoli) econ la squadra ancora da assestare dopo il suo addio (e il rientro difficile dei sudamericani dalla sosta nazionali) hanno fruttato soltanto 2 punti sui 12 a disposizione dando anche alle rivali il vantaggio che oggi risulta decisivo.che probabilmente ha anche ritardato a questo gennaio l'assalto a Dusan. Lo scudetto è ancora possibile? La risposta è sì, ma se non si concretizzerà le motivazioni partiranno da qui.