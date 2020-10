Il calciomercato estivo è appena terminato, main vista di quello invernale, che dista solamente dodici settimane: meno di tre mesi mancano infatti alla riapertura delle trattative, con il club bianconero che sta già pianificandotrattative imbastite con grande anticipo e in grado di far svoltare la squadra,- Il rinforzo di gennaio, propedeutico per giugno, ha il volto e le fattezze diè infatti, con i bavaresi che non hanno intenzione di rinnovare l'accordo. L'obiettivo è quello di, evitando di spendere soldi per quanto concerne i cartellini:- Alaba ha 28 anni ma già grandissima esperienza,ovveroche in rosa al momento non possiede un alter ego, se non il giovane Frabotta. Un profilo con una quotazione non lontana da, in condizioni normali: l'austriaco chiede uno stipendio da top, da circama gli ormai notipossono aiutare la Juve a reggere la concorrenza straniera.e questo può aiutare. Il super procuratore vuole un cambio d'aria, Torino potrebbe essere la meta giusta.@AleDigio89