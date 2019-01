È arrivato l’atteso salto di qualità di Rodrigo Bentancur nella seconda parte del 2018. Diciannove presenze tra Serie A e Champions League, con due gol e un assist all’attivo per il classe 1997, che l’anno scorso era arrivato a ventisette presenze in tutta la stagione. Le assenze prolungate di Sami Khedira ed Emre Can hanno sicuramente contribuito a un ampio utilizzo dell’ex Boca Juniors, costretto agli straordinari soprattutto nel mese di novembre. Il campo ha risolto anche l’equivoco tattico: Bentancur non è il vice-Pjanic. L’ha fatto e lo farà con risultati più che positivi, sia chiaro, ma è da mezzala che riesce a esprimere al meglio le sue qualità. Per Allegri non esistono titolari fissi, lui è potenzialmente uno dei giocatori che può partire nell’undici di partenza in qualsiasi sfida. Tra presente e futuro, la Juventus è al lavoro per acquistarlo una seconda volta. In che senso? Fabio Paratici è definitivamente intenzionato a risolvere con il Boca Juniors quella clausola sulla futura rivendita davvero troppo vincolante: il 50%.



CLAUSOLA E NON SOLO - Riaperto il canale con Angelici, il presidente del Boca Juniors però spara alto: i 10 milioni che sarebbero potuti bastare un anno fa ora sembrano pochi, pochissimi. D'altronde il 50% già la scorsa estate avrebbe fruttato oltre 15 milioni di euro al Boca se la Juve avesse accettato l'offerta dell'Atletico Madrid. Le parti trattano, la Juve è disposta a rispondere alle richieste di Angelici pur di poter controllare in totale autonomia il cartellino di Bentancur. Ma sarà necessario staccare un assegno pesante, per questo Paratici può allargare il discorso ad altri talenti del Boca. In attesa di risolvere il nodo clausola (e a prescindere da questo), il rinnovo del classe 1997 è già nell'agenda del club bianconero. Il contratto di Bentancur è in scadenza nel 2022, c'è la volontà di entrambe le parti di prolungarlo, con la Juve intenzionata soprattutto ad allontanare le sirene estere di mercato. La scorsa estate l’Atletico Madrid, nelle scorse settimane il Barcellona ha sondato il terreno e anche le big di Premier League sono sempre vigili sul giovane centrocampista. La Juve vuole tutelarsi, per questo i dialoghi per il prolungamento saranno una delle prime mosse del 2019… @AleCosattini