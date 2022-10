La scelta del ritiro sta tutta nel pensiero di Max: una sorta di extrema ratio, per capire finalmente chi c’è e chi no. Chi è pronto a dar tutto per rialzare la Signora e chi "rema contro", come va di moda dire in casi del genere.Nonostante la poca simpatia nei suoi confronti da parte di, vicepresidente bianconero, la società continua a stare con Allegri, che al ritorno a Torino si è trovato subito a dover gestire rapporti non idilliaci dopo l’addio.Alcuni legami, come quello con, sono stati ripristinati per senso di dovere e responsabilità.Nello spogliatoio sono gli uomini a lui più vicini. Altro fedelissimo è De Sciglio, lanciato al Milan e voluto anche nell’esperienza juventina, mentre viaggia a fasi alterne il rapporto conNell’addio di, momento cruciale per le successive mosse di mercato bianconere, il parere di Allegri ha contato e non poco, sottolinea il quotidiano romano. Così come nella separazione con Ronaldo.C’è poi il gruppo degli scontenti, capitanato da McKennie e Locatelli, giocatori di modesta personalità e mai trascinatori. Idem per Rabiot, giocatore di doti tecniche indiscutibili, ma spesso discontinuo e poco tranquillo anche per colpa delle ultime vicende di mercato.I problemi veri si hanno nel legame con i nuovi. Dacon cui il rispetto è reciproco ma il feeling fatica a scattare, a Paredes, con cui la scintilla non è mai scoccata. Una situazione difficile con il Mondiale invernale alle porte, che porta a dubbi sulla scelta della dirigenza di puntare su giocatori con la testa altrove.vista l’abitudine a lavorare con tecnici molto più "schematici" rispetto a Max. I mali della Juve non sono pochi. E soprattutto, sono di natura diversa.