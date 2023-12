“Allegri? Lo vado a trovare la prossima settimana. Quando torno alla Juve? Non lo so”. Sono alcune delle rapide dichiarazioni di Giorgioall'aeroporto di Caselle, praticamente le prime da ex calciatore. E se questo è il tempo per un po' di decompressione tra l'ultima partita e l'inizio di una nuova vita, ripercorrendo costantemente con la mente una carriera straordinaria, la verità sul suo futuro è però un po' diversa di così. PerchéSarà necessario con ogni probabilità attendere la prossima stagione, ma sa già come voltare pagina dopo ancora qualche mese a Los Angeles con tutta la famiglia. Restando nel mondo del calcio, tornando nella sua Juve.lui ha sempre continuato a studiare per tutta la carriera meritandosi anche la laurea magistrale in Business Administration.un ruolo ancora da definire nella forma definitiva eppure già pronto. Il primo vero grande acquisto per la Juve che verrà ha quindi un nome e un cognome: Giorgio Chiellini.