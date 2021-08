Domani sera, ore 21:30, laaffronterà ilnell'abituale trofeo Gamper, in quella che sarà la prima vera sfida probante del nuovo ciclo di. Nel segno di una partita speciale, perché i bianconeri saranno. Non si giocherà, però, al Camp Nou, ma all'Estadi Johan Cruyff, l'impianto che ospita abitualmente le gare della squadra B e delle giovanili. Oltre ad essere un'utile sgambata per entrambe le squadre (la Liga inizia venerdì 13),. Inoltre, il bosniaco ha il forte desiderio di tornare a Torino e lasciare la Catalogna, dove ha vissuto un anno senza luci e pieno di ombre.– A margine del trofeo Gamper ci sarà un incontro tra i dirigenti blaugrana e quelli della Juve per aprire al ritorno del bosniaco. Ila ha pagato a caro prezzo – con l'impossibilità del rinnovo di Messi – gli ingaggi altissimi che percepiscono diversi giocatori in rosa, tra cui anche. Dato che il centrocampista non rientra nei piani di Koeman,, in prestito oppure con la rescissione del contratto, ma senza pagare nessuna buonuscita. Entrambe le soluzioni stuzzicano la Juve, che non dovrebbe sborsare denaro per acquistarlo ma pagargli solo l'ingaggio.. Un quadro completo della situazione che fa capire quanto effettivamente sia facile che si concretizzi questa operazione. Ma il ritorno del bosniaco si verificherà solo ad una condizione, ovvero la riduzione dell'attuale stipendio., troppi per le idee della Juve. I bianconeri gli chiedono un taglio netto, spingendosi massimo sui. E così la palla passa a lui e all'agente Ramadani: se accetteranno queste condizioni, non ci saranno ostacoli nella trattativa.