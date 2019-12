Sono bastate poche parole di Mino Raiola per mandare in delirio i tifosi della Juventus. "​Oggi non porterei più nessuno là (al Manchester United ndr), rovinerebbero anche Maradona, Pelé e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve". Apriti cielo. Il popolo bianconero ha iniziato a sognare ad occhi aperti.una mezzala tecnica e fisica, un centrocampista box to box che sotto la Mole manca proprio dai tempi di Paul.