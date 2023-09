Sul sito ufficiale, la Juventus saluta così Leonardo Bonucci, trasferitosi ufficialmente all'Union Berlino: "Dal 2010 (anno del trasferimento dal Bari) al 2023, Leo ha condiviso con la Juve ben 12 stagioni cariche di trofei conquistati con il ruolo di perno centrale nel mitologico terzetto difensivo in compagnia di Barzagli e Chiellini, fino a diventare la spalla di profili più giovani come De Ligt, Bremer e Gatti. Festeggiato il traguardo delle 500 presenze juventine proprio nell’ultima stagione, Bonucci lascia con un palmarès impressionante: 8 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane. Grazie e un grande in bocca al lupo per il futuro. Ciao, Leo!".



Dalla Germania, Bonucci presenta così la sua nuova avventura: "È qualcosa di speciale per me andare all’estero per la prima volta nella mia carriera. All’Union ho l’opportunità di continuare a giocare ai massimi livelli e di supportare la squadra con la mia esperienza in tre competizioni impegnative. Non vedo l'ora che arrivi questa nuova stazione nella mia carriera".