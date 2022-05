, che disputerà questa sera la sua ultima partita in bianconero davanti al pubblico dello Stadium: "E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà".Un saluto al quale si è associato pure, che di Dybala è stato compagno di squadra e capitano durante l'avventura della Joya alla Juventus: ". Paulo, buona fortuna per il tuo futuro".