Dopo i complimenti della Sangiovannese, anche il Sansovino ha voluto rendere omaggio a Maurizio Sarri, per la prima volta campione d'Italia.



IL MESSAGGIO - "Complimenti Maurizio!

Da stasera noi e la Juventus abbiamo qualcosa in comune.

Un titolo nazionale con Maurizio Sarri allenatore.

Juventus che ne dici di sfidarci in una Supercoppa Sarriana?

Un saluto anche al collaboratore tecnico Loris Beoni, anche lui allenatore vincente in arancio-blé".