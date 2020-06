Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci: "Che coppia!". Parola di Keje Molenaar, padre della fidanzata del difensore della Juventus AnneKee, che a TuttoJuve.com commenta: "Il tandem con Bonucci sta funzionando bene, la collaborazione tra loro è molto buona. Matthijs è in buonissima forma e sta davvero giocando molto bene. Spero possa continuare su questa strada, è molto importante per i suoi compagni. Sia Bonucci e sia Chiellini sono due difensori di livello internazionale, tra i più forti del panorama mondiale. Onestamente non credo ci sarà una preferenza, perché Matthijs potrà giocare molto bene con entrambi. Il consiglio di Ronaldo a De Ligt di raggiungerlo alla Juve? Non ne ha mai parlato, anche perché tutti hanno visto quelle scene avvenute sia nel match che ha giocato contro la Juventus in Champions e sia contro il Portogallo in Nations League. Posso dire che è stato molto bello. Il sogno di Matthijs? Il suo sogno è quello di vincere la Champions League con la maglia della Juventus".