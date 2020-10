Nuovo allenamento, nuova vittoria. Così Leonardo Bonucci, ad un solo giorni di distanza dalla scorsa, ha postato su Instagram una nuova foto del winning team, la squadra vincente della sacra partitella. Il difensore bianconero dà anche uno spunto, un indizio sulla possibile formazione anti-Napoli. In questo gruppo compaiono a centrocampo lo squalificato Rabiot e McKennie. Per logica, nell’altra c’erano Arthur e Bentancur: che sia il duo sudamericano il prescelto per dare battaglia agli uomini di Gattuso?