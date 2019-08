Meno di 48 ore alla prima svolta del mercato. E sul fronte Paulo Dybala-Manchester United, tutto tace. Il che è una notizia negativa riguardo la buona riuscita della trattativa soprattuto guardando orologio e calendario. Positiva pensando al fatto che Jorge Antùn non ha nemmeno ricevuto il messaggio di una trattativa saltata. In estrema sintesi. Juve e United hanno l'accordo per lo scambio Dybala-Mandzukic per Lukaku e conguaglio. Lukaku, Mandzukic e pure Dybala hanno l'intesa sull'ingaggio con il nuovo club. Ma l'entourage di Dybala pretende 15 milioni di commissioni (o di buonuscita) che lo United ha scaricato interamente addosso alla Juve: è un problema dei bianconeri, se lo risolvono per tempo allora la Joya potrà anche andare a Manchester, altrimenti nulla di fatto. Ci sono stati nuovi contatti in giornata tra i due club, la posizione dello United non cambia. Ancora nessun segnale ha ricevuto Antùn da Paratici, che rimane a Londra. E son passate altre 24 ore. Così tra Juve e United si è parlato soprattutto di Mario Mandzukic, che nonostante le premesse potrebbe volare a Manchester anche senza lo scambio: una mossa in un primo momento esclusa dai bianconeri, che non avrebbero voluto creare una sponda all'Inter per un acquisto di Lukaku al ribasso strada facendo. Ma il bilancio comanda anche sulle rivalità.



L'INSERIMENTO – Intanto esplode la voce di un interessamento del Tottenham, pronto ad irrompere nella corsa a Dybala provando ad anticipare anche il Psg. Anche in Inghilterra però si gioca di strategia, un po' come successo per Lukaku, c'è chi non esclude l'ipotesi di una manovra di disturbo nei confronti dello United per aver insidiato Eriksen, provando così a stanare i Red Devils sul fronte Dybala. Che da tempo piace al Tottenham, ma dal suo entourage filtrano smentite riguardo contatti recenti oltre a quelli già respinti negli scorsi giorni. E pure dall'ambiente bianconero per ora si escludono accelerate, in un senso o nell'altro, pur confermando un interessamento datato del Tottenham. Insomma, l'intrigo si infittisce. Fino alla chiusura del mercato in Premier, non sono previste diradate.