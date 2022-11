Il terremoto portato dalle dimissioni dell'intero cda della Juventus non cambierà la gestione sportiva per l'immediato e in vista del mercato di gennaio il ds Cherubini continuerà a lavorare su un obiettivo unico: inserire in rosa un terzino possibilmente di fascia destra. Per farlo le vie percorribili sono due: il ritorno di un prestito, con Cambiaso primo nome, o dopo una cessione degli attuali giocatori in rosa, investire un piccola parte del buget su un'occasione low cost.