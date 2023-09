La decisione definitiva della Corte di Cassazione sullo spostamento di sede, da Torino a Roma, per il processo sui conti della Juve e le presunte false comunicazioni al mercato, in relazione all'inchiesta Prisma, pur attesa domani in mattinata, è arrivata nella seconda serata di oggi.



LE CIFRE - La società spingeva sul fatto che, essendo quotata alla Borsa di Milano, il procedimento avrebbe dovuto svolgersi proprio nel capoluogo lombardo invece che a Torino, dove si sarebbe consumato il presunto reato. Si è trattata di una giornata d'attesa per i bianconeri che ha impattato anche sul titolo del club bianconero in Borsa. Titolo che alla chiusura della giornata di oggi ha fatto registrare una perdita del 4,37%, facendolo diventare uno dei peggiori dell’intera Piazza Affari. Il prezzo delle azioni della Juventus si è attestato a 0,3238 euro, con una capitalizzazione di mercato di 818,9 milioni. Rispetto all’apertura il valore dell’azione è sceso di 0,150 euro, visto che in mattinata si attestava a 0,3388 euro e aveva raggiunto un massimo di 0,339 euro.