Massimiliano Allegri gli ha sempre manifestato la propria stima con i fatti, ma per questioni di bilancio la Juventus, seppur malvolentieri, potrebbe ritrovarsi a dover sacrificare Wojciech Szczesny. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il 32enne portiere polacco è considerato un riferimento tanto dalla dirigenza quanto da Massimiliano Allegri, che quando è tornato alla Juventus nell’estate 2021 ha bloccato l’arrivo a parametro zero di Gigio Donnarumma per puntare sull’affidabilità dell’ex romanista. Szczesny non è a scadenza (contratto fino al 2024 con opzione per l’anno successivo), però vanta diversi estimatori anche fuori dalla Juve. In particolar modo in Inghilterra e in casa Tottenham. Per il momento i dirigenti bianconeri non hanno registrato segnali d’addio da parte del numero uno. Nessuno, però, esclude a priori il rischio. Nel caso, alla Continassa si troverebbero ad anticipare il “piano eredità”. Il primo della lista resta il 26enne Guglielmo Vicario dell’Empoli: è italiano e nel giro della Nazionale. E soprattutto a livello di stipendio costerebbe meno della metà di Szczesny. I contatti vanno avanti da mesi e proseguono anche ora”.