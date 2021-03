Delusione e rabbia. Sono questi i sentimenti che rappresentano la Juventus il giorno dopo la clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions League arrivata contro il Porto. Nel mirino delle critiche è finito, soprattutto, Cristiano Ronaldo: nullo contro i Dragoes tra andata e ritorno, in tre stagioni in bianconero ha messo a segno 14 gol in 23 partite di Champions (7 nelle fasi a eliminazione diretta), mentre solo nell'ultimo anno al Real Madrid ne aveva segnati 15. A far discutere è poi il costo di CR7, che - come sottolinea Panorama - tra ingaggio e ammortamento pesa per 85 milioni di euro l'anno sui conti dei bianconeri.