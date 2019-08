"Lo schema è noto da un po’ e nasce dalla plusvalenza cercata con ansia dalla Juve". C'è questa motivazione dietro alla cessione di Joao Cancelo al Manchester City, svela La Gazzetta dello Sport: "Anche per questo Joao Cancelo è stato spedito alla corte di Pep. Guardiola sembra l’allenatore adatto per sfruttare la potenza offensiva, enorme e un po’ anarcoide, del portoghese. Nell’affare da circa 60 milioni è stato inserito proprio Danilo, ormai ingrigito dal tempo crescente passato in panca. Alla fine del match si è riparlato dell’affare, dei 30 milioni più bonus promessi alla Juve a cui si aggiunge il cartellino di Danilo: a lui Paratici garantirà un contratto da 4,5. Oggi dovrebbe essere chiuso il quadro con l’ufficialità. E a quel punto la Juve saluterà Cancelo, meteora passata troppo velocemente nel cielo bianconero, e si apriranno le porte della Continassa per il compare di Alex Sandro".