Lasi carica in vista della sfida di venerdì sera contro il Lione. Questo il video pubblicato su Twitter dal club bianconero, una sequenza di immagini che racconta gli undici mesi di Champions, dal girone all'andata con l'OL, da ribaltare per strappare il pass per le final eight di Lisbona: "Non importa quanto sia dura. Uniti possiamo arrivare ovunque".