Quello che si è appena concluso è statoe per il racconto che il suo allenatore a mezzo stampa sta cercando di portare avanti di settimana in settimana. Si perché se proviamo a credere ciecamente e anche solo per poco alle parole disugli obiettivi stagionali e su ciò che di gara in gara sta cercando di regalare alla propria dirigenza e ai tifosi bianconeri,sempre con qualche difficoltà di troppo sia chiaro (come il gol preso da Dessena o gli zero gol segnati ancora dai suoi attaccanti) così che si possano concentrare le critiche sempre su di lui e non sui suoi ragazzi.. Il pari di Roma e Lazio nel derby, la sconfitta del Napoli e il pari di Milan e Atalanta consentono ai bianconeri di mantenere 9 punti di vantaggio sul 5° posto.che nega e respinge qualsiasi pronostico che veda la sua Juve favorita per lo scudetto. Il controsorpasso dei nerazzurri sposta ancora una volta tutta la pressione su Simone Inzaghi in vista del Derby d'Italia in programma al rientro dalla sosta. Tutto secondo i piani di un racconto a cui abbiamo deciso di credere anche soltanto per un minuto.E allora sì, non credendo più a quella narrazione, la vittoria dell'Inter rende questo weekend un po' meno perfetto. Quasi.