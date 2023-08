Il West Ham c'è, c'è ancora. Ma non ha più un momento da perdere per arrivare a Filip Kostic e i tecnicismi burocratici per ingaggiare un extracomunitario in Premier non agevolano il compito. La richiesta della Juve è chiara: 15 milioni. Poi con la formula si può aprire al prestito con opzione votata all'obbligo. Saranno ore incandescenti.