L'edizione odierna di Tuttosport conferma che la Juve e Jorge Mendes stanno parlando dell'attaccante dei Wolves Raul Jimenez. Il messicano ha segnato 22 gol in 44 presenze in tutte le competizioni in questa stagione. Classe '91 (29 anni), secondo il quotidiano torinese l'attaccante costa circa 50 milioni di euro.