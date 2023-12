La Juventus è pronta a valutare eventuali offerte per Samuel Iling-junior. L'esterno offensivo con Allegri non sta trovando spazio, il Tottenham ci sta pensando ma nelle ultime settimane il giocatore è stato inserito anche nella lista di mercato del Marsiglia. Al momento non sono arrivate ancora proposte concrete sul tavolo dei bianconeri, che lo valutano intorno ai 20/25 milioni di euro.