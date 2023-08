La Juventus potrebbe alla fine scegliere di lasciar partire il giovane talento Samuel Iling-Junior per poter avere più spazio. Il Bologna l'ha chiesto in prestito, ma ci sono due club che stanno lavorando per acquistarlo a titolo definitivo. Si tratta del Nottingham Forest nella sua Inghilterra e del Sassuolo che potrebbe inserirlo nell'affare Berardi.