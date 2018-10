Forte in casa, ma soprattutto fuori. La Juve celebra e trova molti dei suoi successi all'Allianz Stadium, ma anche in trasferta non va affatto male. La sfida con l'Udinese è alle porte e i bianconeri ripassano i numeri dell'anno solare 2018: considerando l'intera annata, la Juve non ha mai perso in trasferta, collezionando 14 vittorie e 3 pareggi in 17 partite ufficiali, tra campionato e coppe.