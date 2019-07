Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus una volta archiviata la pratica De Ligt avrà ancora due obiettivi importanti per completare il proprio mercato in entrata. Si tratta di Federico Chiesa (per cui la Fiorentina fa muro) e Mauro Icardi, sempre più lontano dall'Inter per cui, però, il club nerazzurro non vuole fare sconti. E allora il ds Fabio Paratici ci proverà, ma non subito, prima si dovrà procedere ad almeno 3 o 4 cessioni importanti, una su tutte, la più importante economicamente, quella di Joao Cancelo.