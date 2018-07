"La Juventus venderà un giocatore importante, come d’altronde era già nei piani societari". Così il Corriere di Torino sui bianconeri: " Molto probabile, a questo punto, la partenza di Gonzalo Higuain, che di fatto doveva essere già inserito in un’operazione che avrebbe portato lui a Londra e Morata a Torino. Sarà molto difficile, in ogni caso, la partenza di un campione come Dybala".