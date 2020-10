Arrivano nuovi e sempre più importanti dettagli sullacome vi abbiamo raccontato nella nostra esclusiva di ieri sera (),chi per tornare nella propria abitazione e chi, invece, per raggiungere il ritiro della propria nazionale.Una fuga non gradita quella diperché, di fatto, viola il protocollo della Serie A e che ha costretto il club bianconero a denunciare i propri tesserati alla Asl di Torino.(Demiral e Buffon potrebbero quindi essere salvi),che, a questo punto, gli interessati avranno direttamente nei ritiri delle rispettive nazionali.C'è però di più perché oggi Repubblica sottolinea anche le modalità con cui i giocatori si sono allontanati da Torino. ​è volato a Barcellona dove è decollato per l’Argentina con(a bordo c’era anche Suarez),è andato in taxi a Malpensa e da lì è partito per San Paolo (via Madrid),ha raggiunto l’Uruguay esi è imbarcato sul charter della federazione colombiana che ha portato a Baranquilla 18 giocatori e il ct Queiroz., invece, si è aggregato al Portogallo ieri utilizzando il suo jet privato, ma lunedì era ancora nella sua abitazione torinese.Tutti i contatti stretti delle ultime ore dovrebbero quindi mettersi automaticamente in isolamento e gli stessi calciatori rischierebbero prima di tutto una denuncia penale per la violazione delle indicazioni sanitarie.ma il fastidio in casa Juve rimane altissimo.