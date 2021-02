SEGUI L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO IN DIRETTA SU CALCIOMERCATO.COM E SUL CANALE TWITCH: TUTTE GLI AFFARI, LE NOTIZIE E I VIDEO LIVE SUL SITO, GLI APPROFONDIMENTI, I COMMENTI E IL PAGELLONE

Sistemato l'attacco con l'arrivo di Tonnydal Betis, i granata regalano a Davideun altro elemento che ha già allenato: Rolando. Sono in corso le visite mediche del centrocampista, pronto a firmare un contratto fino a giugno 2025. La formula è quella del prestito per 18 mesi, con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro più bonus. Il giocatore arrivaIl difensore è in prestito ai francesi del Rennes, sul punto di strappare a parametro zero ai granata il camerunese Nicolas, in scadenza di contratto a giugno. Quest'ultimo era stato sondato pure dal Parma, che contende Rugani proprio al Torino così come il Bologna (balzato in pole position nelle ultime ore).. Il terzino destro ivoriano (classe 2000) è una delle sorprese più positive in questo campionato di Serie A e una delle poche note liete della stagione del Toro, in piena zona retrocessione.