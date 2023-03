Ansia #Juve per le condizioni di Angel #DiMaria. È arrivato al JMedical per le visite di controllo pic.twitter.com/C1pgwn2EjA — calciomercato.com (@cmdotcom) March 10, 2023

Mattinata carica d'ansia per i tifosi dellache, oltre a rimanere in attesa per capire quali sono le condizioni di Federico, il cui ginocchio preoccupa dopo la gara di ieri, oggi scopriranno anche quelle che sono le condizioni diL'attaccante argentino ha confermato nell'immediato post-partita della vittoria ottenuta contro il Friburgoe, come riportato dal nostro inviato Nicola Balice, questa mattinaper sottoporsi ai controlli strumentali di rito che possano escludere eventuali lesionidi controllo dopo il forfait del primo tempo della gara contro il Friburgo. Infine anche Federicoè arrivato al JMedical per le ultime visite di mattinataAlle 9.40 Angel Di Maria è arrivato al JMedical per le visite specialistiche.