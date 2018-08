La Juventus non è soltanto attivissima per rinforzare la prima squadra di Massimiliano Allegri, ma anche per inserire tanti talenti nelle squadre giovanili. Secondo quanto riportato da GiovaniBianconeri.it, infatti, Riccardo Turicchia, terzino classe 2003, svincolato dal Cesena dopo il fallimento della società romagnola, si accasa tra i bianconeri Under 16, quest'anno agli ordini di Beruatto. Attesa l'ufficialità nelle prossime ore.