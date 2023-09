Cone a rischio squalifica per doping, è inevitabile che la Juventus, che ha archiviato la sessione di mercato estiva convinta di poter puntare pian piano su un numero 10 ritrovato, si debba rimettere all'opera, cominciando o ricominciando a sondare il terreno per profili in linea con il nuovo imprinting dato da Cristiano Giuntoli al mercato bianconero. In quella zona di campo, i dossier che possono essere facilmente riesumati sono tre:, 19 anni, dello Strasburgo;, 22 anni, Borussia Monchengladbach;, 22 anni, Nizza.L'arrivo di Diarra sembrava davvero vicino in piena estate, legato, come quello eventuale dei suoi due connazionali alle partenze che la Juve avrebbe registrato.ha rinnovato di un anno, spostando di 365 giorni il problema cessione, mentre la situazione diera imprevedibile per chiunque. I contratti di, quindi la prossima estate il loro prezzo potrebbe scendere in maniera consistente, mentre quello diLa giovane età e il curriculum ancora da consacrare permetterebbero dianche a fronte di esborsi non indifferenti come quello richiesto per Koné (25 milioni) o come quello astronomico (35-40 milioni) che il Nizza esigeva qualche settimana fa per Thuram.C'è però il problema rappresentato dalle big di Premier League:, e allora in qualsiasi momento il club di Pochettino può inserirsi molto facilmente;ha fatto registrare l'interesse delche ci pensa per gennaio, così comesul quale però il Nizza continua a fare muro, definendo la sua permanenza il colpo migliore dell'estate. Senza dimenticare che su Lazar, altro giocatore che alla Juve è sempre piaciuto, ilha fatto capire di puntare molto per il futuro della mediana degli Hammers...