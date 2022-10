Allenamento mattutino sotto la pioggia per la Juventus, che domani sera affronta il Maccabi in una partita fondamentale per le ambizioni europee. Prima della seduta Allegri ha tenuto un breve discorso. Assenti gli infortunati Pogba e De Sciglio, c'è invece Chiesa, che salvo sorprese non sarà comunque della partita. L'ex Fiorentina è vicino al rientro, probabile il ritorno tra i convocati per il derby contro il Torino, in programma sabato alle 18.