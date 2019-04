Alle 18, occhi fissi sullo Stadium. Tutto esaurito per la sfida contro la Fiorentina che potrebbe dare l'ottavo titolo di fila alla Juventus. Tempo al tempo, ma quello con la Viola ha tutta l'impressione di essere un match point che non verrà sprecato. Nonostante l'emergenza infortuni - stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera - la Juve ridurrà al minimo il turnover. Cuadrado potrebbe raggiungere Bernardeschi e Ronaldo nel tridente d'attacco. Ma il vero dubbio non è legato alla formazione, bensì alla reazione dei tifosi post Ajax: saranno in grado di sorridere e festeggiare? Dalle parti di Torino, la delusione Champions è ancora molto forte.