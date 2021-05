Stefano, centrocampista del, esulta per il pareggio contro il Napoli, col quale gli scaligeri hanno estromesso dallai partenopei, facendo un favore alla Juventus, ex club del mediano gialloblù: "Fino alla fine! Abbiamo onorato la maglia e dimostrato ancora una volta chi siamo. Volevamo chiudere la stagione così, a testa alta, per rendere ancora una volta più orgogliosi voi tifosi!".