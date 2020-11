La Juventus è in corsa per David Alaba. Secondo Tuttosport, ci sono anche i bianconeri sulle tracce del 28enne difensore austriaco, in scadenza di contratto a giugno col Bayern Monaco. Interessa pure a Barcellona, Real Madrid e Manchester City. I contatti col suo agente Pini Zahavi non si sono mai interrotti, il problema è legato a una richiesta d'ingaggio da 15 milioni di euro netti a stagione, 5 in più di quelli finora percepiti da quando firmò l'ultimo rinnovo nel 2016.