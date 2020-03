Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi a Madeira, nella sua villa dotata di palestra super attrezzata. E lo fa nonostante il terremoto che ieri è stato avvertito nell'isola portoghese. CR7, scrive Tuttosport, come tanti altri abitanti del luogo, non si è nemmeno accorto di quello che è successo: la sua preoccupazione è tutta per il coronavirus, per cui fin dall'inizio aveva chiesto all'Uefa la sospensione di tutte le competizioni. Ronaldo resta in contatto fisso con la Juventus, dalla dirigenza allo staff e i compagni, ma ancora non è stata fissata una data per il suo rientro in Italia: anche il Portogallo ora è in quarantena, bisognerà aspettare le prossime settimane.